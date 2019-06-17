Яким буде пам’ятник Героям Небесної сотні у Конотопі?

Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради пропонує мешканцям міста висловити думку щодо місця його розташування. Просимо Вас взяти участь в обговоренні та проголосувати за один з нижче перелічених варіантів:
1.Місце розміщення пам’ятника в новому сквері по вул. Є. Коновальця (планується облаштувати відпочинкову зону з тротуарами навпроти магазину «Екомаркет»);
2.Площа навпроти будівлі Конотопської міської ради.
Свої думки з даного приводу пропонуємо залишати в коментарях до даної інформації на сторінці Конотопської міської ради у Фейсбуці.
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