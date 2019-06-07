На Сумщине задержали пьяного водителя без прав

В ходе проверки документов патрульные установили, что 18-летний молодой человек не имеет права управления автомобилем, ведь водительского удостоверения он вообще еще не получал. При этом стражи порядка обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте в присутствии свидетелей. Результат действительно оказался положительным - 1, 66 промилле.
Патрульные составили на водителя административные материалы по ст.130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП и отстранили его от управления транспортом.
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