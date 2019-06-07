Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42220

На Сумщине задержали пьяного водителя без прав

Патрулируя автодорогу Н-12 Сумы - Полтава, в Ахтырке инспекторы остановили автомобиль УАЗ за нарушение ПДД.

В ходе проверки документов патрульные установили, что 18-летний молодой человек не имеет права управления автомобилем, ведь водительского удостоверения он вообще еще не получал. При этом стражи порядка обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте в присутствии свидетелей. Результат действительно оказался положительным - 1, 66 промилле.

Патрульные составили на водителя административные материалы по ст.130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП и отстранили его от управления транспортом.

Право Пьяный за рулем
view counter

По тематике

27.06.2019 10:41

В Сумах пьяный водитель за несколько секунд стал пассажиром (видео)

Патрулируя улицу Заливную, инспекторы заметили легковушку Nissan....

20.06.2019 17:10

На Сумщине оштрафованный за пьяную езду пытался подкупить полицейского

На Сумщине разоблачено лицо, которое пыталось подкупить полицейского, чтобы избежать административной ответственности....

10.06.2019 16:28

В Сумах день рождения завершилась эвакуацией авто (видео)

«Ну нарушили, и что? У нас день рождения», - так объяснила компания нетрезвую езду....

В Сумах пьяный водитель попал в аварию
09.06.2019 11:46

В Сумах пьяный водитель попал в аварию

Патрульные составили два админматериала на нетрезвого виновника ДТП....

07.06.2019 17:18

В Сумах пьяный водитель стал виновником ДТП (видео)

В ночь с 4 на 5 июня патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут....

view counter
view counter

Статьи

Нові послуги – новий підхід до їх надання
Сегодня 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
Сегодня 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
Вчера 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
01.07.2019 18:41
Ювілейна «Стара Фортеця»
01.07.2019 15:58
Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)
27.06.2019 13:38
Сохраните свое сердце
27.06.2019 10:04
Нова модель адміністративно-територіального устрою Сумської області: проект Мінрегіону України
26.06.2019 20:46
Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ®
26.06.2019 18:33
Молодий і самостійний. Що ми знаємо про кандидата Олексія Оскера?
26.06.2019 17:14
Могриця збирає небайдужих до краси та природи
26.06.2019 16:01
Куточок покупця: як отримати грошову винагороду від супермаркету
25.06.2019 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.