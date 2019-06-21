Патрульные обнаружили у сумчанина 15 пакетиков с наркотиками

Полицейские догнали и остановили его. Прохожий имел явные признаки наркотического опьянения. Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него 15 зип-пакетиков, замотанных изолентой. По предварительной информации в них находились различные наркотические вещества, похожие на альфа-соль, каннабис и экстази.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Следователи изъяли указанные пакетики для направления на экспертизу. По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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