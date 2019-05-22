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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20599

В Сумах перевозчик бросил неприбыльный маршрут

Перевозчик ФЛП Олийнык отказался от маршрута № 9 (Добровольная - Прокофьева).

Несмотря на официальное уменьшение количества маршруток с 13 до 5 в мае этого года, перевозчик отказался от маршрута. В связи с этим транспортный отдел ищет нового желающего.

Согласно заявлению перевозчика о прекращении обслуживания пассажиров по городскому автобусному маршруту № 9, с целью обеспечения надлежащего обслуживания жителей города Сумы по направлению «Добровильна - Прокофьева» и временного назначения перевозчика, предлагаем физическим-лицам предпринимателям и юридическим лицам, имеющим в наличии разрешительные документы и автотранспортные средства для осуществления пассажирских перевозок, обратиться к представителю организатора перевозок (отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг) с соответствующими заявлениями.

Контактная информация: пл. Независимости, 2, каб.137, г. Сумы; телефон (0542) 700667, 700668 в рабочие дни с 8-00 до 17-15, в пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) или по электронному адресу transport@smr.gov.ua, говорится в сообщении.

Напомним: конкурс на перевозки проводился в 2017 году, с тех пор мэрия добавила на этом маршруте коммунальный автобусы № 64 «Добровольная - Добровольная» и № 67 «Прокофьева - Косовщинская», и троллейбусы № 15 и 15а «Прокофьева – Ж/д вокзал», поэтому и снизился пассажиропоток в маршрутках.

Общество Маршрутки
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