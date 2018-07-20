Дело о ДТП в Белоруссии, в котором погиб 12-летний сумчанин, будет рассматривать Заречный райсуд

27 июня в Апелляционный суд обратился и.о. главы Заречного районного суда с просьбой передать в другой суд на рассмотрение обвинительный акт по делу о гибели несовершеннолетнего в дорожно-транспортном происшествии на территории Белоруссии. Рассмотрев представление, апелляционный суд отказал в его удовлетворении, поскольку в соответствии с УПК Украины уголовное производство должно осуществляться тем судом, в пределах территориальной юрисдикции которого закончено досудебное расследование. А значит Заречным районным судом г. Сумы.
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