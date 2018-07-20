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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:52249

Дело о ДТП в Белоруссии, в котором погиб 12-летний сумчанин, будет рассматривать Заречный райсуд

Такое решение принял Сумской апелляционный суд, рассмотрев представление и.о. главы Заречного районного суда г. Сумы об определении подсудности уголовного производства, относительно учительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 137 УК Украины.

27 июня в Апелляционный суд обратился и.о. главы Заречного районного суда с просьбой передать в другой суд на рассмотрение обвинительный акт по делу о гибели несовершеннолетнего в дорожно-транспортном происшествии на территории Белоруссии. Рассмотрев представление, апелляционный суд отказал в его удовлетворении, поскольку в соответствии с УПК Украины уголовное производство должно осуществляться тем судом, в пределах территориальной юрисдикции которого закончено досудебное расследование. А значит Заречным районным судом г. Сумы.

Право ДТП в Беларуси
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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