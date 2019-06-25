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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57229

Завтра в Сумах Десятка будет без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 4 июля.

Из-за порыва водопровода диаметром 100 мм по пр. Михаила Лушпы сегодня, 3 июля, с 9:30 планировалось прекращение водоснабжения домов №№ 13, 15, 17, 19 по ул. Заливная и №№ 29, 31, 33, 35, 39 по пр. Михаила Лушпы. Однако ремонтные работы были перенесены на 4 июля, водоснабжение не прекращалось.

Также в связи с проведением работ по промывке водопроводной сети по ул. Тихорецкая возможно снижение давления воды прилегающих улиц (ул. Тихорецкая, пер. Тихорецкий, ул. Дунайская, ул. Стуса, ул. Тихая и ул. Широкая).

Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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