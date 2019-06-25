Завтра в Сумах Десятка будет без воды

Из-за порыва водопровода диаметром 100 мм по пр. Михаила Лушпы сегодня, 3 июля, с 9:30 планировалось прекращение водоснабжения домов №№ 13, 15, 17, 19 по ул. Заливная и №№ 29, 31, 33, 35, 39 по пр. Михаила Лушпы. Однако ремонтные работы были перенесены на 4 июля, водоснабжение не прекращалось.
Также в связи с проведением работ по промывке водопроводной сети по ул. Тихорецкая возможно снижение давления воды прилегающих улиц (ул. Тихорецкая, пер. Тихорецкий, ул. Дунайская, ул. Стуса, ул. Тихая и ул. Широкая).
Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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