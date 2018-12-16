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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13381

Сумской биатлонистке купили квартиру

Сумская биатлонистка Юлия Журавок получила ключи от собственного жилья.

На двухкомнатную квартиру 250 тыс. грн выделил областной совет, еще 500 тыс. грн дала Федерация биатлона Украины. Вручал колючи глава облсовета Владимир Токарь.

Разделить со спортсменкой радостное событие новоселье приехал глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Он рассказал, что это жилье было совершенно необходимо Юлии, потому что она была прописана в общежитии, ей негде было жить между сборами, поэтому Федерация пошла на такой шаг и с помощью областного совета приобрели квартиру.

Юлия Журавок не сдерживала эмоций. Благодарила всех причастных к такой радостной для нее события. Она рассказала, что ей было очень тяжело ездить на тренировки из Хотини, где она жила у бабушки, и поэтому даже были мысли бросить биатлон. Но ее поддержали и в Федерации биатлона Украины, и на родной Сумщине. Поэтому пообещала, что постарается сделать все возможное, чтобы прославить Сумскую и Украины. Теперь же ее самое большое желание - чтобы на Олимпиаде в Пекине обязательно звучал гимн Украины в честь ее победы, пишет сайт облсвета.

Напомним: в прошлом году Юлия Журавок выиграла малый хрустальный глобус за индивидуальные гонки на кубке IBU, в общем зачете Юлия была 16-ой. В кубке мира наша земляка заняла 70-ое место.

Спорт Баитлон Юлия Журавок
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