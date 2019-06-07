Россиянин пытался вывезти из Украины патефон В пункте пропуска «Екатериновка» в автомобиле россиянина пограничники обнаружили старинный патефон.

2 июля в пункте пропуска «Екатериновка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу механического устройства для проигрывания граммофонных пластинок.

При осуществлении оформления легкового автомобиля марки «Nissan Qashqai» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил старинный патефон, изготовленный ориентировочно в середине прошлого века.

Сейчас обнаруженный предмет антиквариата, который вероятно представляет историческую и культурную ценность, изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.