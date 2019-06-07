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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:22201

Россиянин пытался вывезти из Украины патефон

В пункте пропуска «Екатериновка» в автомобиле россиянина пограничники обнаружили старинный патефон.

2 июля в пункте пропуска «Екатериновка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу механического устройства для проигрывания граммофонных пластинок.

При осуществлении оформления легкового автомобиля марки «Nissan Qashqai» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил старинный патефон, изготовленный ориентировочно в середине прошлого века.

Сейчас обнаруженный предмет антиквариата, который вероятно представляет историческую и культурную ценность, изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Патефон Пограничники Раритет
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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