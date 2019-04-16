В Сумах появилось управление госслужбы качества образования Возглавит его 45-летняя глуховчанка Алла Рябуха, бывший директор школы №2 в Глухове.

Ее как члена оппозиционной партии руководство Глухова дважды увольняло с должности, однако суды считали увольнения незаконными и восстанавливали директора. Сейчас же она успешно прошла конкурсный отбор в Киеве и назначена руководителем новосозданного управления. Парадоксально, но человек, которого глуховские власти дважды увольняли, теперь будет контролировать всех педагогов Сумщины, пишет Ваш шанс.

Она рассказала, что победа в конкурсе стала для нее полной неожиданностью, ведь подавала на него документы в тяжелый период, когда велись судебные тяжбы и не было абсолютно никаких шансов на благополучный исход. Однако справедливость восторжествовала. «Глухову я не нужна, - говорит А. Рябуха. – Меня здесь затравили, задавили из-за политических мотивов. Как педагог я развиваюсь, обучаюсь, но работать здесь мне не дают. Поэтому очень рада новой должности. Еду в Сумы пока что одна, без семьи. Меня ждет насыщенный период – спецпроверки, командировки в Киев. А непосредственно к своим профессиональным обязанностям приступлю в августе».

Кто возглавит школу №2, которую покидает Алла Петровна, пока неизвестно. Назначение директора – процедура сложная и длительная по времени, с обязательным выносом вопроса на сессию. Учитывая, что сессионные заседания в Глухове не проходят по причине постоянного недостатка кворума, то, скорее всего, учебное заведение 1 сентября встретит без руководителя.