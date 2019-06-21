На Сумщине будут судить предпринимателя, который завладел более 500 тыс. грн бюджетных средств Прокуратурой Сумской области по материалам Управления защиты экономики в Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении физического лица-предпринимателя, который сначала завладел полумиллионом гривен бюджетных средств, а затем легализовал их.

В ходе следствия, проведенного следственным управлением Нацполиции, установлено, что Хустянским сельским головой и физическим лицом-предпринимателем с ноября 2017 по февраль 2018 года заключено 11 договоров на выполнение ремонтно-строительных работ на улицах Новоселовской, Вишневой, Гагарина и Садовой в с. Хустянка Бурынского района.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры Сумской области Владимир Крыгин, при этом предприниматель достоверно знал, что сельский голова, которая будет осуществлять приемку выполненных работ от имени заказчика, некомпетентна в данной сфере, а инженера по техническому надзору заказчиком не был привлечен. Поэтому в официальные документы он внес ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и используемых материалах. Таким образом предприниматель, злоупотребляя доверием, завладел бюджетными средствами в размере 506 тыс. грн.

В дальнейшем с противоправно полученными средствами, которые поступили на счет предпринимателя, он совершил ряд финансовых операций.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1, 4 ст. 358 (подделка и использование официального документа), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 209 (совершение финансовой операции со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов) УК Украины.

Судить будут также и сельского голову, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей которой бюджету Хустянского сельского совета нанесен ущерб в вышеупомянутом размере. Действия главы села квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Справка: предпринимателю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Сельскому голове - лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.