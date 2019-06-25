В Сумах на Горького не добраться

Из-за проведения ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия по ул. Горького, троллейбусы № 7 и № 10 А временно будут курсировать по измененной схеме: с ул. Металлургов будут следовать по ул. Леваневского - пр. Шевченко - Набережная р. Сумка - Центральный рынок - дальше по маршрутам следования, сообщает КП «Электроавтотранс».
Есть два варианта: капитальным ремонтом, но дорого, текущим, но дешевле....
Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера отчитался о проделанных на прошлой неделе работах и рассказал о планах на эту....
Анонсированное ранее перекрытие ул. Ильинской в связи с ремонтом дорожного покрытия перенесли на воскресенье....
В четверг, 27 июня в связи с проведением ремонтных работ на ул. Ильинской на участке ул. Рабочая - ул. Садовая...
Во время заседания Совета регионального развития начальник управления инфраструктуры облгосадминистрации Владимир Дудченко отметил, что пока выполнен текущий средний ремонт на...