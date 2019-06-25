Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54300

В Сумах на Горького не добраться

Сегодня, 3 июля, в Сумах проходит ремонт дорожного покрытия по ул. Горького.

Из-за проведения ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия по ул. Горького, троллейбусы № 7 и № 10 А временно будут курсировать по измененной схеме: с ул. Металлургов будут следовать по ул. Леваневского - пр. Шевченко - Набережная р. Сумка - Центральный рынок - дальше по маршрутам следования, сообщает КП «Электроавтотранс».

Общество Изменение маршрутов Ремонт дорог
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01.07.2019 12:51

В Сумах думают, как ремонтировать Харьковскую, Прокофьева и Лушпы

Есть два варианта: капитальным ремонтом, но дорого, текущим, но дешевле....

В Сумах снова возьмутся за переулок 9 Мая
01.07.2019 09:14

В Сумах снова возьмутся за переулок 9 Мая

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера отчитался о проделанных на прошлой неделе работах и рассказал о планах на эту....

26.06.2019 14:56

В Сумах перенесли перекрытие Ильинской на воскресенье

Анонсированное ранее перекрытие ул. Ильинской в связи с ремонтом дорожного покрытия перенесли на воскресенье....

Завтра снова перекроют Ильинскую (обновлено)
26.06.2019 10:48

Завтра снова перекроют Ильинскую (обновлено)

В четверг, 27 июня в связи с проведением ремонтных работ на ул. Ильинской на участке ул. Рабочая - ул. Садовая...

25.06.2019 15:29

В облгосадминистрации рассказали, где на Сумщине уже отремонтировали дороги

Во время заседания Совета регионального развития начальник управления инфраструктуры облгосадминистрации Владимир Дудченко отметил, что пока выполнен текущий средний ремонт на...

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01.07.2019 15:58
Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)
27.06.2019 13:38
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27.06.2019 10:04
Нова модель адміністративно-територіального устрою Сумської області: проект Мінрегіону України
26.06.2019 20:46
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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