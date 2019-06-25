В Сумах на Горького не добраться Сегодня, 3 июля, в Сумах проходит ремонт дорожного покрытия по ул. Горького.

Из-за проведения ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия по ул. Горького, троллейбусы № 7 и № 10 А временно будут курсировать по измененной схеме: с ул. Металлургов будут следовать по ул. Леваневского - пр. Шевченко - Набережная р. Сумка - Центральный рынок - дальше по маршрутам следования, сообщает КП «Электроавтотранс».