Сумские студенты выступят на Всемирной универсиаде

Спортсмены 170 стран мира будут соревноваться в 13 видах спорта: баскетбол, волейбол, гимнастика спортивная, гимнастика художественная, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки в воду, стрельба из лука, теннис, тхэквондо (ВТФ), фехтование и футбол.
На этих масштабных соревнованиях нашу страну будут представлять 13 спортсменов из Сумской области, а именно:
Жуков Борис (волейбол), Антипина Анастасия (дзюдо), Мыколенко Мария (легкая атлетика), Красуцкая Анна (легкая атлетика), Поздняков Алексей (легкая атлетика), Кищак Богдан (стрельба из лука) - Сумской государственный университет, Фальковский Артем (дзюдо), Зусько Богдан (дзюдо), Скора Мария (дзюдо) - Глуховский национальный педагогический университет имени А. Довженко, Хочина Ирина (стрельба из лука), Радионова Полина (стрельба из лука), Кожокарь Иван (стрельба из лука), Овчинников Артем (стрельба из лука) - Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко.
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