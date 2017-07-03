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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:08212

Сумские студенты выступят на Всемирной универсиаде

Сегодня, 3 июля, в Неаполе (Италия) начинается ХХХ летняя Универсиада 2019 года.

Спортсмены 170 стран мира будут соревноваться в 13 видах спорта: баскетбол, волейбол, гимнастика спортивная, гимнастика художественная, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки в воду, стрельба из лука, теннис, тхэквондо (ВТФ), фехтование и футбол.

На этих масштабных соревнованиях нашу страну будут представлять 13 спортсменов из Сумской области, а именно:

Жуков Борис (волейбол), Антипина Анастасия (дзюдо), Мыколенко Мария (легкая атлетика), Красуцкая Анна (легкая атлетика), Поздняков Алексей (легкая атлетика), Кищак Богдан (стрельба из лука) - Сумской государственный университет, Фальковский Артем (дзюдо), Зусько Богдан (дзюдо), Скора Мария (дзюдо) - Глуховский национальный педагогический университет имени А. Довженко, Хочина Ирина (стрельба из лука), Радионова Полина (стрельба из лука), Кожокарь Иван (стрельба из лука), Овчинников Артем (стрельба из лука) - Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко.

Спорт Универсиада
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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