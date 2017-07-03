Сумские студенты выступят на Всемирной универсиаде Сегодня, 3 июля, в Неаполе (Италия) начинается ХХХ летняя Универсиада 2019 года.

Спортсмены 170 стран мира будут соревноваться в 13 видах спорта: баскетбол, волейбол, гимнастика спортивная, гимнастика художественная, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки в воду, стрельба из лука, теннис, тхэквондо (ВТФ), фехтование и футбол.

На этих масштабных соревнованиях нашу страну будут представлять 13 спортсменов из Сумской области, а именно:

Жуков Борис (волейбол), Антипина Анастасия (дзюдо), Мыколенко Мария (легкая атлетика), Красуцкая Анна (легкая атлетика), Поздняков Алексей (легкая атлетика), Кищак Богдан (стрельба из лука) - Сумской государственный университет, Фальковский Артем (дзюдо), Зусько Богдан (дзюдо), Скора Мария (дзюдо) - Глуховский национальный педагогический университет имени А. Довженко, Хочина Ирина (стрельба из лука), Радионова Полина (стрельба из лука), Кожокарь Иван (стрельба из лука), Овчинников Артем (стрельба из лука) - Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко.