На Харьковщине в ДТП погибли супруги из Сум

Как проинформировали в отделе коммуникаций ГУ НПУ Харьковской области, погибли муж и жена из г. Сумы. Их 12-летняя дочь госпитализирована в местную больницу. У девочки перелом руки и сильный стресс. Известно, что мужчине, находившемуся за рулем легковой машины «Мерседес», неожиданно стало плохо, и он допустил выезд машины на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым «Мерседесом». И уже после этого в машины врезался автобус «Эталон» (пассажиров в нем не было). Водитель легковой машины, 1982 г. р., и его жена 1980 г. р. погибли на месте. Остальные участники ДТП не пострадали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагического ЧП на дороге.