Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:07242

На Харьковщине в ДТП погибли супруги из Сум

Вечером 2 июля недалеко от г. Красноград (106-ый км автомобильной дороги «Красноград - Перещепино») произошла смертельная дорожная авария.

Как проинформировали в отделе коммуникаций ГУ НПУ Харьковской области, погибли муж и жена из г. Сумы. Их 12-летняя дочь госпитализирована в местную больницу. У девочки перелом руки и сильный стресс. Известно, что мужчине, находившемуся за рулем легковой машины «Мерседес», неожиданно стало плохо, и он допустил выезд машины на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым «Мерседесом». И уже после этого в машины врезался автобус «Эталон» (пассажиров в нем не было). Водитель легковой машины, 1982 г. р., и его жена 1980 г. р. погибли на месте. Остальные участники ДТП не пострадали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагического ЧП на дороге.

Право Дтп Смертельное ДТП Херсонщина
view counter

По тематике

01.07.2019 17:42

За выходные на Сумщине произошло 13 ДТП

В течение выходных (28-30 июня) патрульные проработали почти 600 сообщений....

01.07.2019 17:11

В суде слушали свидетеля ДТП, в котором замначальника колонии сбил девушку на пешеходном переходе

Сегодня, 1 июля, состоялось заседание в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в феврале 2018 года на улице...

Ночью на Сумщине авто слетело в кювет: водитель погиб
01.07.2019 17:03

Ночью на Сумщине авто слетело в кювет: водитель погиб

Сегодня, 1 июля, около 1:00 ночи в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в селе...

29.06.2019 16:17

На Сумщине произошло смертельное ДТП

28 июня поздним вечером на трассе Кипти – Глухов – Бачевск произошло трагическое ДТП со смертельным исходом....

В Лебедине дерево упало на авто
27.06.2019 15:05

В Лебедине дерево упало на авто

Сегодня, 27 июня, в Лебедине произошло ДТП на ул. Сумская....

view counter
view counter

Статьи

Нові послуги – новий підхід до їх надання
Сегодня 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
Сегодня 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
Вчера 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
01.07.2019 18:41
Ювілейна «Стара Фортеця»
01.07.2019 15:58
Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)
27.06.2019 13:38
Сохраните свое сердце
27.06.2019 10:04
Нова модель адміністративно-територіального устрою Сумської області: проект Мінрегіону України
26.06.2019 20:46
Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ®
26.06.2019 18:33
Молодий і самостійний. Що ми знаємо про кандидата Олексія Оскера?
26.06.2019 17:14
Могриця збирає небайдужих до краси та природи
26.06.2019 16:01
Куточок покупця: як отримати грошову винагороду від супермаркету
25.06.2019 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.