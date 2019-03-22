Сумчан запрошують на благодійну екскурсію Благодійний Free Walking Tour пройде завтра, 4 липня, у Сумах.

Продовжуємо занурюватися в історію сумського козацтва, допомагаючи при цьому сучасним захисникам України. Кращий спосіб почати знайомство з містом сумців та сум'янок - пройтися по ньому пішки з гідом-амбасадором.

Особливо приємно, якщо за такий тур платити не фіксовану суму, а стільки, скільки вважаєш за потрібне.

Зібрані кошти вже традиційно будуть перераховані на підтримку програми Громадського фонду «Суми» «Допомога пораненим військовим».

Зустрічаємось у четвер, 4 липня, о 18:00 біля фонтану «Сумка».