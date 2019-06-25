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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09314

В Ромнах мопедистка врезалась в столб

В результате ДТП в городе Ромны, которую совершила женщина, управлявшая мопедом, она сама и ее пассажир были травмированы и попали в больницу.

2 июля, около 21 часов, в Ромнах по улице Гетмана Ивана Мазепы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда без номерных знаков, которым управляла 36-летняя местная жительница. Женщина-водитель, которая перевозила на мопеде пассажира, не справилась с управлением и допустила столкновение с электрической опорой. В результате столкновения и падения, водитель и ее 42-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Роменскую районную центральную больницу.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Ромны
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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