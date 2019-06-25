Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 4 июля, в Сумах станет прохладнее.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 °С, днем - 20-22 °С.