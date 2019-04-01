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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35258

Сумские экологи нашли нарушения на водоканале

Государственная экологическая инспекция в Сумской области провела плановую проверку КП «Горводоканал» Сумского городского совета.

В ходе проверки предприятия особое внимание было уделено изучению вопроса эффективности работы очистных сооружений канализационных сточных вод, поскольку КП «Горводоканал» является поставщиком услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу предприятиям, организациям, учреждениям и населению г. Сумі и при этом эксплуатирует комплекс общегородских очистных сооружений.

В ходе проверки установлено, что имеющийся комплекс очистных сооружений работают недостаточно эффективно, в частности по результатам измерений показателей состава и свойств вод установлен сброс сточных вод с превышением концентраций загрязняющих веществ, установленных разрешением на специальное водопользование по ХПК и нитритам.

Кроме того, в ходе проверки выявлен ряд других нарушений, например, частично отсутствует ограждение первого пояса ЗСО (зоны строгого режима) водозаборов; выпуск в эксплуатацию автомобилей, у которых содержание загрязняющих веществ в отработанных газах превышает установленные нормативы; на территории очистных сооружений вблизи грабельной допущено размещение в неустановленном месте ТБО, шин автомобильных отработанных, растительных остатков; в государственную статистическую отчетность 1-отходы за 2018 год не включены отходы, образующиеся в лаборатории (просроченные химические вещества), а также не указаны данные по объемам образования шлама от очистки сточных вод и избыточного ила.

Дополнительно, по результатам анализа первичной документации предприятия (Отчета по использованию воды по форме 2-тп (водхоз)), установлено превышение лимита сброса загрязняющих веществ (т/год), установленного разрешением на специальное водопользование, по следующим веществам: 2016 год - азот аммонийный ; 2017 год - нитриты.

В целом по результатам проведенной проверки по факту выявленных правонарушений на ответственных лиц составлено 5 материалов об административных правонарушениях на общую сумму 1989,00 грн. В настоящее время прорабатываются материалы для расчета убытков.

Актуальность негативного антропогенной нагрузки деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и КП «Горводоканал» Сумского городского совета, на состояние поверхностных вод бесспорна, особенно учитывая количество обращений, поступающих в адрес Государственной экологической инспекции в Сумской области относительно возможного ухудшения экологического состояния р. Псел, в связи с чем данный вопрос находится на постоянном контроле, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Горводоканал Госэкоинспекция
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