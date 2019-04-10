Служба зайнятості готує бджолярів у Хоружівці На базі навчального відділення Сумського центру професійно-технічної освіти в с. Хоружівка днями розпочала навчання перша група слухачів за професією «Бджоляр».

Тут функціонує навчальна пасіка, ідеальний майданчик для якої люб’язно надали наші знамениті земляки - брати Віктор та Петро Ющенки. На їхньому подвір’ї нині розміщені 12 вуликів. У недалекій перспективі пасіка розшириться до 25 бджолосімей.

Отже, майбутні пасічники вивчають не лише теорію, а й закріплюють знання на практиці.

Слухачі мають можливість застосувати набуті знання по розведенню бджіл, утриманню пасіки та роботі на ній.

- У першій групі – представники лише двох районів Сумщини – Сумського та Недригайлівського. Опитування свідчить про те, що бажаючих навчатися бджільницькій справі не бракує. Тож незабаром сформується друга група майбутніх пасічників. Серед них - жителі сіл та селищ вже восьми районів області. А ще, впевнений, фахових бджолярів готуватимемо й для інших регіонів України. Навчальний процес розрахований на 5 місяців. Переслідуємо одну мету – аби людина була з роботою. Якщо не влаштується за цим фахом, то буде самозайнятою, відкриє власну справу, створить кооператив, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

За його словами, у Хоружівському навчальному відділенні створено регіональну платформу бджільництва, на базі якої проводяться бізнес-конференції, семінари, виставки, презентації, майстер-класи тощо.

На базі навчального відділення діє інформаційно-консультаційний центр бджільництва. Він створений обласною службою зайнятості спільно із Сумською обласною спілкою пасічників. Його мета - проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед бджолярів Сумщини. Бджолярі Сумщини мають змогу отримати кваліфіковану допомогу з питань розвитку бджільництва, захворювань бджолиної сім’ї, організації сезонних робіт на пасіці, захисту інтересів бджолярів та інше.

Прикметно, що навчальна програма включає в себе і останні проблемні для пасічників аспекти: юридичні консультації з приводу загибелі бджолосімей від гербіцидів, що їх застосовують керівники сільгосппідприємств, популярні серед слухачів майстер-класи, вони охоче діляться власними враженнями, спостереженнями, першими напрацюваннями. Адже чи не найдревніша на планеті професія бджоляра таїть в собі ще безліч невідкритих сторінок.

А ще 6 липня цього року майбутні пасічники, що опановують цей фах у Хоружівці з допомогою служби зайнятості, влаштують у Недригайлові, де традиційно відбудеться грандіозне шоу – свято Івана Купала, власне дійство – свято Меду.