Сумские теннисисты получили соперников в кубке Европы

Бронзовый призер чемпионата Украины МСК «Теннисная академия» попала в группу B на втором этапе, где будут играть TTC SOKAH HOBOKEN (Бельгия), G.D.D TOLEDOS (Португалия), STK LIBERTAS MARINKOLOR (Хорватия), SARKUYSAN SPOR KULÜBÜ (Турция). Игры пройдут в Хорватии в сентябре.
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