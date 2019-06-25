Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20280

Госбюро расследований ищет свидетелей ДТП, в котором полицейский сбил мальчика

Конотопчан просят сообщить сведения о ДТП, которое произошло 7 июня.

Территориальное управление Государственного бюро расследования обращается ко всем, кто владеет любой информацией о дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 07.06.2019 около 18 час. 30 мин. в районе дома №76 по ул. Успенско-Троицкой в Конотопе с участием служебного автомобиля Конотопского ОП ГУ НП в Сумской области (Volkswaggen Passat, регистрационный номер 190088 на голубом фоне), который допустил наезд на малолетнего пешехода А.Е.Григорца, 2009 года рождения, сообщить по телефону 066 39 58775.

Право ГБР ДТП в Конотопе Смертельное ДТП
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Сегодня, 1 июля, около 1:00 ночи в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в селе...

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В Сумской ОГА не знают, что стало причиной смертельной поездки чиновника
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26.06.2019 20:46
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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