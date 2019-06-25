Госбюро расследований ищет свидетелей ДТП, в котором полицейский сбил мальчика Конотопчан просят сообщить сведения о ДТП, которое произошло 7 июня.

Территориальное управление Государственного бюро расследования обращается ко всем, кто владеет любой информацией о дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 07.06.2019 около 18 час. 30 мин. в районе дома №76 по ул. Успенско-Троицкой в Конотопе с участием служебного автомобиля Конотопского ОП ГУ НП в Сумской области (Volkswaggen Passat, регистрационный номер 190088 на голубом фоне), который допустил наезд на малолетнего пешехода А.Е.Григорца, 2009 года рождения, сообщить по телефону 066 39 58775.