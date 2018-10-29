Глуховские пауэрлифтеры привезли награды с чемпионата Украины

Игорь Иванченко занял 4-ое место в весовой категории до 105 кг среди мужчин с результатом в сумме троеборья 752, 5 кг (приседание 290 кг + жим лежа 202,5 кг + становая тяга 260 кг). В жиме штанги лежа Игорь сумел зафиксировать 202,5 килограммов тем самым спортсмен занял 3 место в этом упражнении. Андрей Степанов стал бронзовым призером чемпионата Украины по пауэрлифтингу среди мужчин в весовой категории до 74 кг с результатом в сумме троеборья 675 кг (приседание 272,5 кг + жим лежа 162,5 кг + становая тяга 240 кг), пишет Неделя.
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