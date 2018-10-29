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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32180

Глуховские пауэрлифтеры привезли награды с чемпионата Украины

Глуховчане Игорь Иванченко и Андрей Степанов приняли участие в чемпионате Украины по пауэрлифтингу, который состоялся во Львове.

Игорь Иванченко занял 4-ое место в весовой категории до 105 кг среди мужчин с результатом в сумме троеборья 752, 5 кг (приседание 290 кг + жим лежа 202,5 кг + становая тяга 260 кг). В жиме штанги лежа Игорь сумел зафиксировать 202,5 килограммов тем самым спортсмен занял 3 место в этом упражнении. Андрей Степанов стал бронзовым призером чемпионата Украины по пауэрлифтингу среди мужчин в весовой категории до 74 кг с результатом в сумме троеборья 675 кг (приседание 272,5 кг + жим лежа 162,5 кг + становая тяга 240 кг), пишет Неделя.

Спорт Пауэрлифтинг
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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