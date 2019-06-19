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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах израильтянину дали 12 лет за убийство из мести

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 31-летнего гражданина Израиля, который из мести знакомому лишил жизни его мать.

Обвиняемый С. родился во Львове, а затем выехал на постоянное место жительства в Израиль, где в мае 2012 года познакомился с сумчанином, приехавшим туда на заработки. Мужчины вместе планировали начать бизнес. Однако через месяц сумчанин вернулся в Украину. По его словам, после этого С. ему звонил и предлагал встретиться, поскольку планировал приехать в Украину. Сумчанин отказался и больше на звонки обвиняемого не отвечал. А уже 28 июня 2012 сумчанин обнаружил свою мать в квартире без признаков жизни. Согласно заключению экспертов, на теле 47-летней женщины насчитывалось более 20 ножевых ранений.

Как выяснилось в ходе следствия, в день убийства С. вместе со своей знакомой приехали в г. Сумы. Как утверждает женщина, она познакомилась с мужчиной, который проживает в Израиле, недавно. Он ей объяснил, что в Сумы приехал к знакомому, который задолжал ему большую сумму денег. В тот день они вместе приходили к дому, где проживала потерпевшая, однако женщина, по ее словам, в квартиру не заходила, а ждала знакомого под подъездом. Уже на следующий день С. вернулся в Израиль. Следовательно, из-за мести сыну мать поплатилась жизнью.

По результатам собранных доказательств гражданин Израиля С. 8 августа 2012 был объявлен в международный розыск. Лишь 28 декабря 2015 он был задержан в Берлине. Прокуратура безотлагательно направила в Германию все необходимые документы для экстрадиции задержанного в Украину. Уже 13 мая 2016 С. доставили в Сумской СИЗО.

В мая 2018 года решением суда первой инстанции обвиняемый был признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 12 годам лишения свободы. Осужденный не согласился с таким решением суда и обжаловал его в апелляционной инстанции. Апелляционный суд отменил приговор, дело было направлено на новое судебное рассмотрение.

Сегодня, 3 июля 2019 года, судом первой инстанции С. признан виновным в умышленном убийстве 47-летней женщины по ч. 1 ст. 115 УК Украины и осужден к 12 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Приговор суда Убийство
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