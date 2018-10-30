Сумщина є учасником міжрегіонального дводенного маршруту «Стежками мандрівного філософа»

6 липня в рамках свята «Містерії Купала з Григорієм Варсавою» на Харківщині о 19.00 відбудеться презентація Міжрегіонального дводенного маршруту «Стежками мандрівного філософа». За словами організаторів, це буде одне з наймасовіших святкувань Івана Купала на Харківщині.
Спеціалісти обласного відділу промоції та туризму опрацювали частину екскурсії «Сковородіана Охтирки». У програмі екскурсії «Сковородіана Охтирки» є Охтирський міський краєзнавчий музей; піша прогулянка вулицею Г.Сковороди, де екскурсовод буде розповідати про легенди, пов’язані з філософом; Свято-Покровський кафедральний собор; церква Успіння Пресвятої Богородиці.
Довідково: На головному фасаді будівлі Охтирського краєзнавчого музею встановлено гранітну меморіальну дошку на честь перебування філософа на Охтирський землі. Автор дошки – український архітектор, графік Петро Чаговець.
Свято-Покровський кафедральний собор – архітектурна пам'ятка ХVIII століття. Занесений до переліку Семи чудес Сумщини. У соборі зберігається головна святиня Слобожанщини – Охтирська Чудодійна ікона Божої Матері, явлена в Охтирці 1739 року. Цей Храм з великою ймовірністю філософ міг відвідувати на своєму шляху до Свято-Троїцького монастиря (с. Чернеччина Охтирського району,8 кмвід м. Охтирка).
Церкву Успіння Пресвятої Богородиці згадує Григорій Сковорода в одному зі своїх філософських діалогів «Наркісс», пояснюючи взаємозв’язок «тварного і нетварного» – сутнісного і набутого, коду й інформації.
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