Сумщина є учасником міжрегіонального дводенного маршруту «Стежками мандрівного філософа» До розробки маршруту долучилися відділ промоції та туризму Сумської облдержадміністрації, представники управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації, Департаменту культури і туризму Полтавської облдержадміністрації.

6 липня в рамках свята «Містерії Купала з Григорієм Варсавою» на Харківщині о 19.00 відбудеться презентація Міжрегіонального дводенного маршруту «Стежками мандрівного філософа». За словами організаторів, це буде одне з наймасовіших святкувань Івана Купала на Харківщині.

Спеціалісти обласного відділу промоції та туризму опрацювали частину екскурсії «Сковородіана Охтирки». У програмі екскурсії «Сковородіана Охтирки» є Охтирський міський краєзнавчий музей; піша прогулянка вулицею Г.Сковороди, де екскурсовод буде розповідати про легенди, пов’язані з філософом; Свято-Покровський кафедральний собор; церква Успіння Пресвятої Богородиці.

Довідково: На головному фасаді будівлі Охтирського краєзнавчого музею встановлено гранітну меморіальну дошку на честь перебування філософа на Охтирський землі. Автор дошки – український архітектор, графік Петро Чаговець.

Свято-Покровський кафедральний собор – архітектурна пам'ятка ХVIII століття. Занесений до переліку Семи чудес Сумщини. У соборі зберігається головна святиня Слобожанщини – Охтирська Чудодійна ікона Божої Матері, явлена в Охтирці 1739 року. Цей Храм з великою ймовірністю філософ міг відвідувати на своєму шляху до Свято-Троїцького монастиря (с. Чернеччина Охтирського району,8 кмвід м. Охтирка).

Церкву Успіння Пресвятої Богородиці згадує Григорій Сковорода в одному зі своїх філософських діалогів «Наркісс», пояснюючи взаємозв’язок «тварного і нетварного» – сутнісного і набутого, коду й інформації.