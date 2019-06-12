Роменские спасатели отправились на Донбасс 3 июля на Восток нашей страны в Донецкую область отправились спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в количестве 39 человек для восстановления инфраструктуры городов.

Начальник Центра Сергей Беляев, обращаясь к спасателям с напутственным словом, подчеркнул, чтобы ответственно относились к службе, достойно выполняли свой долг, поддерживали друг друга и вернулись домой живыми и здоровыми, сообщает пресс-служба центра.