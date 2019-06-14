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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21185

На Сумщине поймали на взятке главу райгосадминистрации

Неправомерную выгоду чиновник требовал за решение земельных вопросов.

Оперативниками управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции, следователями областной полиции при процессуальном руководстве Военной прокуратуры Сумского гарнизона было задокументировано коррупционную схему, которую организовал глава одной из РГА. За решение вопросов согласования проектной документации на выделение в частную собственность земельных участков на территории вверенного ему района требовал с местных жителей неправомерную выгоду. Также было установлено, что в преступную деятельность чиновник привлек посредника - бывшего начальника районного отдела Госжгеокадастра.

Во время процессуальных мероприятий был задокументирован факт вымогательства и получения последними 65000 гривен взятки за решение земельного вопроса, а именно передачу в частную собственность земельного участка из числа земель рекреационного назначения.

Сегодня, 3 июля, правоохранители задержали посредника при получении двух тысяч долларов США взятки. Накануне, оперативниками задокументирован факт получения посредником первой части неправомерной выгоды в сумме 12 000 гривен, которые гражданин перечислил на его личный карточный счет. Всего глава РГА через посредника получил 65 000 гривен.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, посредник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Взятка
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