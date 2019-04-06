Сумские таможенники нашли у проводника поезда контрабандную печень трески

Это произошло во время осмотра и пересчета задекларированного товара обнаружен и такой, который не внесен в таможенную декларацию.
Данный товар принадлежит работникам железной дороги, которые не задекларировали товар по установленной форме, чем нарушили требования статьи 472 Таможенного кодекса Украины.
На правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил. Указанный товар изъят для проведения экспертизы и принятия правового решения.
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