Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40130

Сумские таможенники нашли у проводника поезда контрабандную печень трески

На таможенном посту «Железнодорожный» во время проведения таможенного осмотра одного из вагонов поезда «Москва-Кишинев» выявлено 116 незадекларированных банок консервы «Печень трески».

Это произошло во время осмотра и пересчета задекларированного товара обнаружен и такой, который не внесен в таможенную декларацию.

Данный товар принадлежит работникам железной дороги, которые не задекларировали товар по установленной форме, чем нарушили требования статьи 472 Таможенного кодекса Украины.

На правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил. Указанный товар изъят для проведения экспертизы и принятия правового решения.

Право Граница контрабанда
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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