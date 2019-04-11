На Сумщине украли полмиллиона на ремонте моста До 8 лет лишения свободы грозит прорабу, который присвоил почти полмиллиона гривен при ремонте мостового перехода автомобильной дороги.

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры по материалам Управления защиты экономики в Сумской области к уголовной ответственности привлечен прораб общества с ограниченной ответственностью, который, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно завладел бюджетными средствами.

В ходе следствия, проведенного следователями Тростянецкого отделения полиции, установлено, что в апреле 2017 года между Службой автомобильных дорог в Сумской области и ООО заключен договор на выполнение работ по текущему среднему ремонту мостового перехода автомобильной дороги общего пользования государственного значения Тростянец – Ницаха - Солдатское.

«Приказом директора общества указанное лицо назначено прорабом по проверке выполнения работы. Соответственно именно прораб после завершения работ составил и подписал официальные документы, в которые внес заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ и используемых материалах. В частности, о подготовке территории строительства, а именно обрезание и прореживание крон деревьев, которые фактически не выполнялись», - рассказал начальник Тростянецкого отдела Ахтырской местной прокуратуры Владимир Ковтун.

На основании поддельных актов выполненных работ на счет общества заказчик перечислил 3 млн 293 тыс. грн. Хотя в соответствии с проведенной комплексной судебной дорожно-технической, комиссионного строительно-технической и экономической экспертиз фактическая стоимость выполненных ООО работ составляет 2 млн 820 тыс. грн. Поэтому во время ремонта мостового перехода присвоено почти полмиллиона грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Справка: подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.