В Сумах заработала первая сумская медиатека В библиотеке-филиале № 4 заработала Первая Сумская медиатека - проект-победитель общественного (партиципаторного) бюджета.

Именно за такую свою инициативу активно голосовали жители Добровольной и прилегающих микрорайонов, результатом чего стало воплощение в жизнь замечательной идеи.

Заведующая библиотеки-филиала № 4 Тамара Сердюк провела экскурсию общественным пространством: показала игровую комнату с кукольным театром для детей и стендом песочной анимации, большой зал с новой удобной мебелью, современной техникой: фото- и видеокамерами, акустической системой, плазмой, 3D-ручками и интерактивной доской, приставкой Microsoft Xbox, конструкторами робототехники и другим оборудованием, зону релакса, где находится массажное кресло.

Авторы проекта - квартальные Надежда Отич и Нина Верхуша и депутат городского совета Дмитрий Наталуха поблагодарили общине за ее инициативность и поддержку, а городской власти - за сотрудничество в реализации действительно уникального для города проекта.

Они выразили уверенность, что медиатека станет центром общественной жизни, где будут рождаться новые проекты и инициативы. Всего на реализацию проекта (проведение ремонтных работ, приобретение мебели, компьютерного и оргоборудования) из городского бюджета направили 992 тыс. гривен.