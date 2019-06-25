В Сумах Десятка без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановит водоснабжение ряда домов по проспекту М. Лушпы и ул. Заливная.
С 9:30 не получают воду жители д. № 13 № 15 № 17 № 19 по ул. Заливная и № 29 № 31 № 33, № 35, № 39 по пр-ту М. Лушпы.
Причина - проведение работ по устранению порыва водопровода диаметром 100 мм.
После их завершения водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 4 июля....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает, что из-за порыва прекращена подача воды в дома по улице Олега Балацкого....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки диаметром 50 мм по ул. Новопоселенская, КП «Горводоканал» приостановило водоснабжения с....