В Сумах Десятка без воды Водоканал сообщает об отключении воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановит водоснабжение ряда домов по проспекту М. Лушпы и ул. Заливная.

С 9:30 не получают воду жители д. № 13 № 15 № 17 № 19 по ул. Заливная и № 29 № 31 № 33, № 35, № 39 по пр-ту М. Лушпы.

Причина - проведение работ по устранению порыва водопровода диаметром 100 мм.

После их завершения водоснабжение будет восстановлено.

КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.