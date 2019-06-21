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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10209

Чем воняет в Конотопе?

Все больше людей жалуются на резкий запах в Конотопе - пишут в соцсетях, оставляют сообщения на «горячую линию» городского совета.

Появились первые комментарии от городских властей, а также от экологической службы, пишет konotop.city.

Напомним, что первые жалобы на плохой запах присылали на прошлых выходных. Активисты уже искали его источник - подобный запах обнаружили у озер-отстойников, расположенных вблизи Поповки.

3 июля в здании райгосадминистрации состоялось совещание с участием представителей районной и городской власти, проверяющих организаций, секретаря Поповского сельсовета и предприятия «Поповский экспериментальный завод». Сообщение об этом появилось на Фейсбуке странице городского совета.

Пишут, что запах неопределенного происхождения распространяется на территории города и района на протяжении уже около двух недель. «Участники совещания определились с путями выявления источника загрязнения воздуха и приняли решение о срочном принятии мер по устранению причин неприятного запаха», - говорится в сообщении.

Управляющая делами Конотопского городского совета Любовь Дубовик в комментарии телеканалу «Кон-такт» отметила, что направили письмо Госпродпотребслужбу с просьбой выявить и прекратить распространение неприятного запаха. Уже пришел ответ: направили запрос в областную лабораторию, которая сделает анализ и установит источник распространения. Запрос на предприятие в Поповке, которое называют вероятным источником загрязнения, также направили. До этого времени, по словам чиновницы, можно лишь предполагать, что именно загрязняет воздух.

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Сергей Мусиенко добавил, что источник неприятного запаха в городе искали с первых дней, но в пределах города ничего не нашли. Проверяли очистные сооружения, канализационные станции, водоемы.

Общество Вонь Загрязнение воздуха Конотоп
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