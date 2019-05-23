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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской водоканал за евроденьги частично реконструирует очистные сооружения

Сумской водоканал в сотрудничестве с НЕФКО осуществит частичную реконструкцию очистных сооружений.

Специалисты КП «Горводоканал», представители Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) и проектной организации ООО «Промсистема» провели рабочую встречу, во время которой рассмотрели организационно-технические вопросы по реализации проекта «Модернизация и реконструкция системы водоотведения в г. Сумы».

На встрече также присутствовали заместитель городского головы Александр Журба, представители департамента инфраструктуры города и департамента финансов, экономики и инвестиций.

«Финансовая международная организация планирует выделить почти 2 млн евро на реконструкцию городских очистных сооружений, однако неготова финансировать деятельность промышленных предприятий города Сумы, которые не считают нужным соблюдать обязательства по сбросу сточных вод в канализационных систем. Предприятия превышают установленные нормативы сброса, не принимают никаких мер по предварительной очистке, тем самым возлагая всю нагрузку на городские очистные сооружения», - отметил представитель НЕФКО Сергей Зима.

Во время обсуждения были определены основные направления реконструкции станции очистных сооружений. Среди первоочередных мер - разработка и согласование представителями НЕФКО технического задания на реконструкцию 3-й и 4-й очередей с модернизацией песколовок, первичных и вторичных отстойников, сооружений аэрации и илонасосной станции.

Проектом предусмотрено софинансирование не менее 10%.

«Наша цель - не только экологическая, но и экономическая. Необходимо оптимально использовать средства, чтобы не только осуществить реконструкцию для обеспечения надлежащей очистки сточных вод, но и достичь эффекта экономии, а не перерасхода электроэнергии. Также актуальным остается вопрос утилизации избыточного ила или его возможного использования в качестве удобрения в сельском хозяйстве», - отметил директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач.

Ежесуточно очистные сооружения, которые эксплуатирует КП «Горводоканал», очищают до 40000 куб. м сточных вод. По предварительным подсчетам, общая стоимость их полной реконструкции достигает 700 млн гривен.

Общество КП «Горводоканал» НЕФКО Очистные сооружения
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