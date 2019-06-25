Глава Кролевецкой РГА прокомментировал дело о взяточничестве

За решение вопросов согласования проектной документации на выделение в частную собственность земельных участков на территории района требовал с местных жителей неправомерную выгоду. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, пишет Сайт Кролевца.
На своей странице в Фейсбуке чиновник прокомментировал данную информацию.
«К сожалению, пока не имею права разглашать информацию, но написанное не соответствует действительности. Я живу и работаю по другим жизненным принципам. Могу заверить кролевчан, что не прекращу борьбы с врагами Украины. Прошу прощения у родных и настоящих друзей за то, что в течение некоторого времени им придется выслушивать глупости.
P.S. Если ко мне есть вопросы, в рамках ограничений, готов ответить на них», - написал он
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