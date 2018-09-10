Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате мира 3 июля в Виннице завершился чемпионат мира WYAC 2019 среди юношей по спортивной радиопеленгации.

Воспитанники сумского тренера Максима Редьки выиграли 5 медалей. Егор Редька стал чемпионом мира в личном зачете и получил 2 золотые медали в команде, Елизавета Мирошниченко получила золото и серебро в командном зачете.