Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате мира

Воспитанники сумского тренера Максима Редьки выиграли 5 медалей. Егор Редька стал чемпионом мира в личном зачете и получил 2 золотые медали в команде, Елизавета Мирошниченко получила золото и серебро в командном зачете.
Ведущие спортсмены Сум приняли участие в чемпионате Украины по спортивному радиоориентированию, который состоялся в с. Могрица (Сумской район)....
24-26 мая в Киеве состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей....
10-12 мая в г. Замость (Польша) состоялся Кубок Европы и международные соревнования «VI Мемориал им. Здислава Слабчинского» по спортивной радиопеленгации....
1-5 мая в г. Святогорск Донецкой области прошел чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации....
Со 2 по 8 сентября в городе Сокчо (Южная Корея) состоялся 19-й чемпионат мира по спортивной радиопеленгации....