В Сумах проверят законность установки МАФа на остановке на Десятке

Пока непонятно, что это будет и законно ли строительство, тем более, что в Сумах действует мораторий на установку МАФов. Сумская платформа реформ обратилась в городское управление ГАСК относительно проведения соответствующей проверки.
В то же время, практически напротив прямо в сквере также установили МАФ.
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