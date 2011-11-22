В Сумах проверят законность установки МАФа на остановке на Десятке На прошлой неделе на остановке «ул. Интернационалистов» в сторону ул. Харьковской началось сооружение мини-магазина.

Пока непонятно, что это будет и законно ли строительство, тем более, что в Сумах действует мораторий на установку МАФов. Сумская платформа реформ обратилась в городское управление ГАСК относительно проведения соответствующей проверки.

В то же время, практически напротив прямо в сквере также установили МАФ.