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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42255

В Сумах проверят законность установки МАФа на остановке на Десятке

На прошлой неделе на остановке «ул. Интернационалистов» в сторону ул. Харьковской началось сооружение мини-магазина.

Пока непонятно, что это будет и законно ли строительство, тем более, что в Сумах действует мораторий на установку МАФов. Сумская платформа реформ обратилась в городское управление ГАСК относительно проведения соответствующей проверки.

В то же время, практически напротив прямо в сквере также установили МАФ.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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