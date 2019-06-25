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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20186

Сумские экологи заинтересовались пожарами на мусорных полигонах области

Госэкоинспекцией в Сумской области проверены факты возгорания на полигонах области.

Из источников массовой информации и сообщений граждан Государственной экологической инспекции в Сумской области 26 июня стало известно о горении отходов на свалках твердых бытовых отходов г. Белополье и пгт Ямполь.

В рамках осуществления контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства, Инспекцией проведены внеплановые проверки Белопольского городского совета, на балансе которого находится свалка ТБО г. Белополье и ООО «Водолей-БС», которое проводит эксплуатацию свалки ТБО пгт Ямполь.

При обследовании факты горения отходов на свалке подтвердились, но на момент проверки горение отходов на свалке Белопольского городского совета было ликвидировано, а горение отходов на свалке Ямпольского поселкового совета продолжалось.

По результатам проверок, ответственные лица привлечены к административной ответственности за нарушение правил обращения с твердыми бытовыми отходами и выданы предписания по устранению нарушений природоохранного законодательства в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Белополье Госэкоинспекция Мусорная свалка Пожар Ямполь
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