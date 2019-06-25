У кого еще сегодня отключили воду «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям Сум о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Петропавловская, 117, ул. Г. Кондратьева, 36 (замена стояков в квартирах), пр-т М. Лушпы, 20/1, ул. Ивана Сирко, 17, ул. Богуна, 16 (замена стояков в квартирах), ул. Ивана Сирко, 25 (замена коренных кранов в квартире), пр-т М. Лушпы, 12, ул. Прокофьева, 31 (замена труб в квартирах), ул. Металлургов, 17 (замена стояка в квартире), ул. Роменская, 88 (замена стояков в квартире), пр-т Шевченко, 23 (замена стояков в квартире).