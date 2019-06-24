В чемпионате Сумщины сыграли перенесенный матч

ФК «Тростянец-2» дома принимал ФК «Кролевец» и одержал уверенную победу со счетом 3:0. Голы на счету Гайвана и Слепухина (2).
После этого матча у тростянчан 15 очков в 6 играх, как и у «LS Group» (в 5 играх). На 5 очков отстает глуховский «Велетень».
Игры 7-го тура пройдут в субботу, 6 июля.
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