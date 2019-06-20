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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23131

Сумские хоккеисты и хоккеистки стартовали на чемпионате Европы

3 июля прошли первые матчи чемпионата Европы по «хоккея 5» среди юношей и девушек до 16 лет.

3 июля прошли первые матчи чемпионата Европы по «хоккею 5» среди юношей и девушек до 16 лет.

Сборные Украины, в составе которых по три воспитанника СДЮШОР «Динамо», в Польше сыграли в первый день по два матча.

Юношеская сборная обыграла датчан 5:2 (голы на счету Александра Бойко, Владислава Чернюка и сумчанина Ярослава Бергилевича - 3) и проиграла австрийцам 4:5 (отличились Александр Бойко, Дмитрий Климчук и Ярослав Бергилевич - 2). Сегодня украинцы сыграют против хорватов, а завтра против и французов.

Девичья команда проиграла француженкам 1:6 (единственный гол наших на счету Виктории Ильенко) и белорускам 2:3 (Анастасия Шишина и Вероника Мовчан). Сегодня наши девушки будут играть против грузинок, а завтра против австриек.

Спорт Хоккей на траве
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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