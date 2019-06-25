У Сумах презентують 1000-річну печатку князя Святослава Сумчан запрошують ознайомитися з унікальною історичною реліквією, оригінальною печаткою князя Святослава Хороброго, яка датується 970-971 роками.

Печатка Великого князя київського Святослава Хороброго – це маленький шматочок свинцю, вагою 12 грамів і розміром 22 міліметри. Нею скріплювали офіційні документи, зокрема й міжнародні договори у дипломатії Київської Русі у Х сторіччі.

Її вартість (з огляду на метал, з якого зроблена) – мізерна, чого не скажеш про її історичну цінність. Адже вона дійшла до нас через більш ніж тисячу років, і є єдиною на даний час матеріальною річчю, що має безпосереднє відношення до князя Святослава.

На обох сторонах печатки зображено княжий знак - двозуб. Цей знак був особистим символом Святослава. Саме двозуб послугував праобразом сьогоднішньому гербу України - тризубу Володимира Святославича. Володимир додав середній зуб, як новий елемент у знак батька, для того, аби відрізняти обидва символи.

На одній стороні печатки залишились літери АРХО, що є частиною грецького слова «архонт» - тобто князь. На іншій стороні лишились літери СФЛА - це середня частина імені Святослав, яке в грецькій мові звучало як «Свендосфлавос».

Окрім демонстрації печатки, для відвідувачів буде проведено історичний екскурс про печатку, для чого її виготовили та куди надсилався документ запечатаний нею, а окрім того, що за знак на ній.

Екскурс проведе Олександр Алфьоров, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України, ведучий та керівник всеукраїнської кампанії «Пам'ять Нації».

Місце проведення: ауд. 115 Конгрес-центр СумДУ (м.Суми, вул.Покровська, 9/1).

7 липня 2019 (неділя), початок об 11:00.

Вхід вільний.