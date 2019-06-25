Чтобы спасти от вырезания тысячу коров на Сумщине, нужно отремонтировать дорогу На личный прием к вр.и.о. губернатора Сумщины Ирине Купрейчик обратились фермеры Белопольщины с вопросом по ремонту дороги Белополье - Ульяновка - Анновка-Вировская (Т1906).

По их словам, из-за неудовлетворительного состояния дороги до с. Анновка-Вировская одно из перерабатывающих предприятий Сумщины отказывается забирать молоко у местных фермеров. И сейчас под угрозой 1000 голов скота, который, вероятно, придется вырезать, и более 30 работников, которые потеряют рабочие места, сообщает сайт ОГА.

По словам ведущего инженера Службы автомобильных дорог в Сумской области Михаила ГОНЧАРЕНКО, речь идет о дороге государственного значения, крайне нуждающейся в капитальном ремонте, но средств на это нет.

«Мы обращались неоднократно и к народным депутатам от Сумщины, и в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой предоставить нам дополнительное финансирование, но тщетно, - рассказал он. - Хотя если местные фермеры, аграрии, общины согласятся на софинансирование этого ремонта, то мы еще будем писать письма в Укравтодор о выделении средств. И я знаю, что, как правило, именно такие наши просьбы удовлетворяют и средства находят ».

Ирина Купрейчик, заслушав присутствующих, отметила, что софинансирование - это на сегодня действенный механизм, чтобы дорога была отремонтирована уже сейчас и фермеры получили возможность и в дальнейшем сдавать молоко на переработку: «В ближайшее время я встречусь со всеми руководителями крупных агрофирм, которые работают на этой территории, переговорю с общинами о возможности софинансирования и, если нужно, сама буду лоббировать в Укравтодоре этот вопрос ».

Вопрос ремонта дорог также будет вынесен на рассмотрение на очередном аппаратном совещании в облгосадминистрации, куда приглашаются представители общин и аграрии.

Во время личного приема обсуждали также и возможность ремонта другого участка дороги Т1906 - в пределах Ахтырского и Лебединского районов и местной дороги Олешня - Лантратовка.

«Я думаю, что все вместе мы решим проблему с ремонтом этих и других дорог Сумщины, - подчеркнула Ирина Купрейчик. - Ведь ремонт дорог сегодня в приоритете работы облгосадминистрации и у меня лично».