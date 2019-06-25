На стадионе «Электрон» встретятся юношеские команды ФК «Пустовойтовка» и ФК «Ромен». Начало матча в 13.00.
Организаторы обещают присутствие почетных гостей – обладателей золотых мячей лучшему игроку Европы Олега Блохина (1975) и Игоря Беланова (1986).
Сегодня, 4 июля, в Ромнах отмечает свой столетний юбилей Постоенко Раиса Викторовна....
Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, совершивших ряд преступлений, в...
3 июля был сыгран перенесенный матч 3-го тура чемпионата области по футболу в высшей лиге....
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