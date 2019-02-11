В сумских евродворах ищут самый высокий чертополох Сумчанин Петр Вовк сфотографировал у себя во дворе чертополох высотой в 2 метра.

Об этом он написал в Фейсбуке.

«ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Объявляю фотоконкурс на самый высокий чертополох в евродворах города Сумы. Извиняюсь за неудачное фото мобильного качества, но мой рост где-то 182 см, а чертополох, который я держу правой рукой - где-то на голову выше меня, то есть где-то примерно более двух метров, даже в кадр не влез... Если будет много конкурентов на участие в данном конкурсе - обещаю перемерить точный рост этого растения и сделать более качественное фото. Гигант-чертополох живет в совместном дворе домов 30 и 32 по ул. Римского-Корсакова европейского города Сумы. Если кто-то из конкурентов попытается уничтожить это восьмое чудо света - убедительно не советую, потому что данное растение, как и другие рядом - оберегаются управляющей компанией «Сумитехнобудсервис» при поддержке Сумского городского совета, состоящего преимущественно из секты БЮТ. Если не хотите с ними иметь дело - просто не голосуйте за них, но чертополох не трогайте...», - написал сумчанин.