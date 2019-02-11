Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:03311

В сумских евродворах ищут самый высокий чертополох

Сумчанин Петр Вовк сфотографировал у себя во дворе чертополох высотой в 2 метра.

Об этом он написал в Фейсбуке.

«ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Объявляю фотоконкурс на самый высокий чертополох в евродворах города Сумы. Извиняюсь за неудачное фото мобильного качества, но мой рост где-то 182 см, а чертополох, который я держу правой рукой - где-то на голову выше меня, то есть где-то примерно более двух метров, даже в кадр не влез... Если будет много конкурентов на участие в данном конкурсе - обещаю перемерить точный рост этого растения и сделать более качественное фото. Гигант-чертополох живет в совместном дворе домов 30 и 32 по ул. Римского-Корсакова европейского города Сумы. Если кто-то из конкурентов попытается уничтожить это восьмое чудо света - убедительно не советую, потому что данное растение, как и другие рядом - оберегаются управляющей компанией «Сумитехнобудсервис» при поддержке Сумского городского совета, состоящего преимущественно из секты БЮТ. Если не хотите с ними иметь дело - просто не голосуйте за них, но чертополох не трогайте...», - написал сумчанин.

Общество Бурьян Евродворы Чертополох
view counter

По тематике

Дело о нелегальных работниках, клавших евродворы в Сумах, дошло до Верховного суда
26.06.2019 18:03

Дело о нелегальных работниках, клавших евродворы в Сумах, дошло до Верховного суда

Постановление Гоструда о наложении штрафной санкции за использование нелегального труда признано законным Верховным судом Украины....

В центре Сум нашли ничейный переулок
24.06.2019 11:14

В центре Сум нашли ничейный переулок

Переулок Монастырский рядом со Спасо-Преображенским собором зарастает бурьянами....

Фирма, которая мостит в Сумах евродворы, отделалась 100-тысячным штрафом за неоформленного работника
15.05.2019 07:44

Фирма, которая мостит в Сумах евродворы, отделалась 100-тысячным штрафом за неоформленного работника

Второй апелляционный административный суд рассмотрел жалобы Управления государственной службы Управления по труду в Сумской области и ООО «Зенит-Брук», фирмы, которая...

Сумской ЧПшник, делавший евродворы, заплатит штраф в 1,3 млн грн за нелегальных работников
11.03.2019 17:30

Сумской ЧПшник, делавший евродворы, заплатит штраф в 1,3 млн грн за нелегальных работников

Апелляционный суд признал штраф Гоструда за использование неоформленной труда законным....

11.02.2019 09:11

В Сумах нет денег на евродворы

В городском бюджете не хватает средств на ремонт всех запланированных евродворов....

Новости

Роменчанка отметила 100-летний юбилей
Сегодня 14:19
У Сумах пройде фестиваль супергероїв
Сегодня 14:11
Чтобы спасти от вырезания тысячу коров на Сумщине, нужно отремонтировать дорогу
Сегодня 13:59
Сумские власти не будут отменять вторую смену в школах
Сегодня 13:28
Сумские экологи заинтересовались пожарами на мусорных полигонах области
Сегодня 13:20
Подозреваемых по делу Семенихина стали вызывать на полиграф
Сегодня 13:18
В сумских евродворах ищут самый высокий чертополох
Сегодня 13:03
В Ромны приедут обладатели золотого мяча. Сразу двое
Сегодня 12:39
В Сумах заработала первая сумская медиатека
Сегодня 12:11
На Сумщине будут судить бандитов, убивших 77-летнего роменского врача
Сегодня 11:49
Больше 300 кв. м в центре Киева за 5 млн грн приобрел экс-губернатор Сумщины
Сегодня 11:42
У Сумах презентують 1000-річну печатку князя Святослава
Сегодня 11:28
view counter
view counter

Статьи

Нові послуги – новий підхід до їх надання
Вчера 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
Вчера 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
01.07.2019 18:41
Ювілейна «Стара Фортеця»
01.07.2019 15:58
Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)
27.06.2019 13:38
Сохраните свое сердце
27.06.2019 10:04
Нова модель адміністративно-територіального устрою Сумської області: проект Мінрегіону України
26.06.2019 20:46
Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ®
26.06.2019 18:33
Молодий і самостійний. Що ми знаємо про кандидата Олексія Оскера?
26.06.2019 17:14
Могриця збирає небайдужих до краси та природи
26.06.2019 16:01
Куточок покупця: як отримати грошову винагороду від супермаркету
25.06.2019 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Та еще парочка» Джонатан Левин (США, 2019)
«Та еще парочка» Джонатан Левин (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 17:00 19:30 22:00
«Проклятие Аннабель 3 » Гари Доберман (США, 2019)
«Проклятие Аннабель 3 » Гари Доберман (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Yesterday» Дэнни Бойл (Великобритания, 2019)
«Yesterday» Дэнни Бойл (Великобритания, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн. 18:30—55 грн.
«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
Кино Космос
12:30—45 грн. 16:35—50 грн.
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
Кино Дружба
20-25 - 70 грн.
 
"Где я останусь" Дж. Кловера
Театр Театр им. М.С.Щепкина
18.30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.