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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18276

Подозреваемых по делу Семенихина стали вызывать на полиграф

Об этом в Фейсбуке написал Алексей Мотузко.

«Артем Семенихин - человек, который совершенно потерял совесть, заявил полиции, что это я его хотел убить. Поэтому вчера меня вызвали на допрос, где я провел 7 Часов и прошел детектор лжи. Доказав, что не имею никакого отношения к покушению на убийство Семенихина», - написал Алексей.

Напомним, избиение экс-мэра Конотопа, кандидата в нардепы по округу №160 Артема Семенихина произошло в ночь с 26 на 27 июня.

Право Артем Семенихин
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