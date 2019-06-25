Подозреваемых по делу Семенихина стали вызывать на полиграф Об этом в Фейсбуке написал Алексей Мотузко.

«Артем Семенихин - человек, который совершенно потерял совесть, заявил полиции, что это я его хотел убить. Поэтому вчера меня вызвали на допрос, где я провел 7 Часов и прошел детектор лжи. Доказав, что не имею никакого отношения к покушению на убийство Семенихина», - написал Алексей.

Напомним, избиение экс-мэра Конотопа, кандидата в нардепы по округу №160 Артема Семенихина произошло в ночь с 26 на 27 июня.