Сумчане просят отремонтировать дорогу в школу На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт ул. Новоместенская (дорога к КУ ССШ №10)».

«Улица, которой часто ездят машины, находится очень в ужасном состоянии. На ул. Новоместенская (дорога к КУ ССШ №10) найдено примерно 20 глубоких ям, а на некоторых участках совсем нет асфальта. Родители детей, которые учатся в 10-й школе, привозят их на машинах и разбивают и так ужасную дорогу. Нужно просто положить новый асфальт вдоль улицы», - пишет автор петиции Ткаченко Дмитрий Анатольевич.

Дата начала сбора подписей: 4 июля 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 4 июля петицию подписал 1 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.