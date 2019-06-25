Сумчане просят отремонтировать дорогу в школу

«Улица, которой часто ездят машины, находится очень в ужасном состоянии. На ул. Новоместенская (дорога к КУ ССШ №10) найдено примерно 20 глубоких ям, а на некоторых участках совсем нет асфальта. Родители детей, которые учатся в 10-й школе, привозят их на машинах и разбивают и так ужасную дорогу. Нужно просто положить новый асфальт вдоль улицы», - пишет автор петиции Ткаченко Дмитрий Анатольевич.
Дата начала сбора подписей: 4 июля 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 4 июля петицию подписал 1 человек из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
На личный прием к вр.и.о. губернатора Сумщины Ирине Купрейчик обратились фермеры Белопольщины с вопросом по ремонту дороги Белополье - Ульяновка...
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запретить вторую смену в школах г.Сумы»....
Сегодня, 3 июля, в Сумах проходит ремонт дорожного покрытия по ул. Горького....
Есть два варианта: капитальным ремонтом, но дорого, текущим, но дешевле....
Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера отчитался о проделанных на прошлой неделе работах и рассказал о планах на эту....