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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20303

Сумчане просят отремонтировать дорогу в школу

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт ул. Новоместенская (дорога к КУ ССШ №10)».

«Улица, которой часто ездят машины, находится очень в ужасном состоянии. На ул. Новоместенская (дорога к КУ ССШ №10) найдено примерно 20 глубоких ям, а на некоторых участках совсем нет асфальта. Родители детей, которые учатся в 10-й школе, привозят их на машинах и разбивают и так ужасную дорогу. Нужно просто положить новый асфальт вдоль улицы», - пишет автор петиции Ткаченко Дмитрий Анатольевич.

Дата начала сбора подписей: 4 июля 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 4 июля петицию подписал 1 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Петиция Подходы к школам Ремонт дорог Школа №10
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Театр Театр им. М.С.Щепкина
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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