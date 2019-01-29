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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57275

В Сумах велосипедистку еле уговорили соблюдать ПДД (видео)

С начала года на Сумщине произошло 16 аварий с велосипедистами - 2 человека погибли и 17 получили телесные повреждения.

Водители и пассажиры двухколесных транспортных средств менее защищены от опасности получить телесные повреждения в ДТП, чем водители и пассажиры авто. Однако, нередко именно они и нарушают ПДД, чем подвергают себя и других участников дорожного движения опасности.

Подобный случай произошел недавно на перекрестке улиц Прокофьева и Харьковская. Когда все автомобили остановились на перекрестке и ждали зеленый сигнал светофора, то по одной из полос велосипедистка поехала прямо на красный сигнал, заставив остановиться весь остальной транспорт. Патрульные догнали и остановили женщину. Во время общения она опровергала все аргументы стражей порядка о нарушении ПДД. Далее, гражданка рассказывала, что была водителем и пешеходом. Для разъяснения требований дорожных правил, полицейским пришлось читать ей из книги ПДД о запрещении движения на красный сигнал всем участникам дорожного движения. И уже после проведенной беседы велосипедистка пообещала быть более осмотрительной и не нарушать правила.

Патрульная полиция Сумской области обращается ко всем водителям двухколесных транспортных средств: не пренебрегайте правилами безопасности, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД. Дорога не прощает ошибок!

Право Нарушение ПДД
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