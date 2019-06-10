У Сумах пройде фестиваль супергероїв

Початок об 11:00 біля Альтанки та в парку «Казка». Триватиме фестиваль цілей день. О 19:00 концерт одних із кращих виконавців міста Суми.
Територія проведення: місто Суми, дитячий парк «Казка», вулиця Соборна, територія від пам'ятника цукру до театру ім. Щепкіна.
Локація «Пам`ятник Харитоненко»
Сектор F
11:00 - 20:00 Фото-зона
11:30 - 20:00 Інформаційний стенд фестивалю
Локація «Альтанка»
Сектор Z
11:00 - 11:30 Урочисте відкриття Фестивалю (Сектор Z)
14:00 - 16:00 Робота аніматорів
18:00 - 18:30 Виступ кавер-гурту (Сектор Z)
18:30 - 19:00 Виступ кавер-вокалістів (Сектор Z)
19:00 - 19:30 Виступ музичного гурту (барабани, гітара) (Сектор Z)
Сектор Comics-зона
11:00 - 20:30 Тематичний маркет Comicsmania
11:30 - 13:30 Дискусії на тему коміксів (Comics-зона)
16:00 - 19:00 Розробка стратегії покращення нашого міста (погляд в майбутнє для всієї сім’ї - як супергерої побудують майбутнє!) (Comics-зона)
13:30 - 18:00 Фіксування та аналіз рис, притаманних нашому супергерою Сумщини (Comics-зона)
18:00 - 19:00 Написання сюжетів для коміксу про супергероя Сумщини
(Comics-зона)
Сектор Super Show Room «SSROOM»
13:00 - 20:00 Аквагрим. Зона перевтілення у супергероїв (Сектор SSROOM)
Сектор Game Place
11:30 - 12:30 Мафія (Game Place)
16:30 - 18:30 Квести для дітей (Game Place)
18:00 - 19:00 Stand-up шоу (Game Place)
Сектор Алея художників
11:30 - 19:00 Робота художників, які пишуть картини на згадку про фестиваль
17:00 - 18:30 Виставка малюнків «Супергерої Сумщини»
18:30 - 19:00 Визначення переможців фотоконкурсу #суперсумщина2019
Сектор Сумщина туристична
11:00 - 19:00 Туристична локація відділу промоції та туризму Сумської ОДА
11:00 - 19:00 Наметове містечко
11:30 - 13:00 Спортивне орієнтування
14:00 - 18:30 Катання всіх охочих на байдарках (річка біля харківського мосту)
Сектор B-tone
11:00 - 19:00 Виставка спортивного обладнання (Сектор B-tone)
11:30 - 11:45 Майстер-клас з гирьового спорту від Президента асоціації гирьового спорту Сумщини (встановлення рекорду України) (Сектор B-tone)
11:50 - 12:00 Майстер-клас із сайклу
(Сектор B-tone)
12:00 - 12:10 Майстер-клас з боксу (Сектор B-tone)
12:15 - 12:30 Майстер-клас з кроссфіту (разом з Президентом федерації з функціонального багатоборства) (Сектор B-tone)
12:30 - 13:00 Тренування з зіркою (разом з директором спортивного клубу B-tone) (Сектор B-tone)
11:30 - 20:30 Фото-зона Шоу-шар Бітонія
Сектор Learn
11:30 - 17:00 Buzz-club ігрова англійська для дітей (Сектор Learn)
(Сектор Т 3)
11:30 - 11:40 Active time - майстер-клас із сучасних танців (Сектор Т 3)
13:00 - 14:00 Active time -майстер-клас з йоги від B-tone (Сектор Т 3)
15:00 - 15:20 Active time - майстер-клас із сучасних танців (Сектор Т 3)
16:00 - 18:00 Лазертаг (Сектор Т 3)
Сектор Альтанка
17:00 - 17:30 Майстер-клас із зумби (Сектор Альтанка)
19:00-19:30 Виступи танцівників (Сектор Альтанка)
Сектор Театральна площа
19:00 - 21:00 Ансамбль із живих статуй Artel-myth (Сектор Театральна площа)
20:30 - 21:00 Ходулісти Artel-myth (Сектор Театральна площа)
19:00 - 21:00 Дитяча зона аніматорів (Сектор Театральна площа)
19:00 - 20:00 Ростові ляльки (Сектор Театральна площа)
Локація «Театр їм. Щепкіна»
Сектор Band
19:00 - 22:00 Концерт одних із кращих гуртів Сумщини (Сектор Band)
21:30 -21:40 Fire-show (Сектор Band)
22:00 - 00:00 перегляд фільму під відкритим небом (Сектор Band)
Сектор F
18:00 - 00:00 Фудкорт, релакс-зона (Сектор F)
Локація вул. Соборна
12:00 - 19:00 Ярмарка хенд-мейд Market place
16:00 - 16:30 Active time - майстер-клас із сучасних танців
Програма заходу - локація «Цукр»
Сектор А
11:30 - 13:30 Майстер-клас з малювання (сектор А)
14:30 - 16:00 Майстер-клас з малювання (сектор А)
Сектор B
11:30 - 13:30 Майстер-клас з малювання (розфарбовки)(сектор В)
13:30 - 14:30 Майстер-клас з малювання (розфарбовки)(сектор В)
16:00 - 17:30 Майстер-клас з малювання різнокольоровим піском (Сектор В)
Сектор C
11:30-12:30 Майстер-клас з малювання в стилі коміксів (Сектор C)
16:00 - 17:30 Майстер-клас з малювання в стилі коміксів (Сектор C)
Сектор D
11:30 - 12:30 Майстер-клас з малювання (Сектор D)
12:30-13:30 Майстер-клас з тематичного хенд-мейду (Сектор D)
12:30-13:30 Майстер-клас з тематичного хенд-мейду (Сектор D)
Сектор M 1
11:30 - 12:00 Виступ музичного ансамблю Гомора&Небула (музичний інструмент - домра)
12:00 - 12:30 Виступ музичного ансамблю Дедпул&Супермен (музичний інструмент -)
12:30 - 13:00 Виступ музичного ансамблю Жінка кішка&Червона відьма&Темний Фенікс&Черна вдова (музичний інструмент - гітара)
14:00 - 14:30 Музичний виступ
14:30 - 15:00 Музичний виступ
17:00 -17:30 Музичний виступ
Сектор T 1 (дорога от сахара к фонтану)
15:00 - 16:00 Active time - майстер-клас сучасних танців
16:00 - 17:00 Active time - майстер-клас із зумби
17:00 - 18:00 Квести для молоді
Сектор T 2 (возле фонтана)
12:30 - 13:30 Active time - майстер-клас з хіп-хопу (діти 3-7 років) (Сектор T 2)
13:30 - 14:00 Active time - майстер-клас з черлідингу (Сектор T 2)
14:00 - 14:30 Active time - майстер-клас з бальних танців (Сектор T 2)
Сектор АРТ
14:00 - 16:00 Арт-зона для творчості дітей
Сектор S 2
16:00 - 17:00 Мас-реслінг
16:00 - 17:00 Гра Сумо
Програма заходу - локація «Дитячий парк «Казка»
11:00 - 11:30 Відкриття Фестивалю
11:00 - 19:00 Комікс зона Marvel&DC
11:00 - 16:00 Алея художників
11:00 - 20:00 Фотозона
11:00 - 20:00 Super Show ROOM SS
(аквагрим)
11:30 - 12:30 Майстер-класи з тематичного хендмейду та малювання
11:30 - 13:30 Квести для дітей
12:00 - 18:00 Арт-зона для творчості дітей
16:00 - 17:00 Музичний виступ
17:00 - 17:30 Active time - майстер-клас з хіп-хопу
17:30 - 18:00 Active time - майстер-клас з джаз-фанку
18:00 - 18:30 Active time - майстер-клас із зумби
18:30 - 19:00 Музичний виступ
19:00 - 20:00 Розважальна програма для дітей від дитячого розважального комплексу Халабуда
19:00- 19:15 Ходулісти
Фестиваль проводиться за рахунок фінансування Сумської обласної державної адміністрації, Сумської міської ради. А також залучається партнерська підтримка. Фестиваль проводиться для дітей, молоді, їх батьків та всіх бажаючих відвідати заходи фестивалю (безкоштовно).
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