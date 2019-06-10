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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11153

У Сумах пройде фестиваль супергероїв

6 липня відбудеться Фестиваль супергероїв для дітей, молоді, їх батьків.

Початок об 11:00 біля Альтанки та в парку «Казка». Триватиме фестиваль цілей день. О 19:00 концерт одних із кращих виконавців міста Суми.

Територія проведення: місто Суми, дитячий парк «Казка», вулиця Соборна, територія від пам'ятника цукру до театру ім. Щепкіна.

Локація «Пам`ятник Харитоненко»

Сектор F

11:00 - 20:00 Фото-зона

11:30 - 20:00 Інформаційний стенд фестивалю

Локація «Альтанка»

Сектор Z

11:00 - 11:30 Урочисте відкриття Фестивалю (Сектор Z)

14:00 - 16:00 Робота аніматорів

18:00 - 18:30 Виступ кавер-гурту (Сектор Z)

18:30 - 19:00 Виступ кавер-вокалістів (Сектор Z)

19:00 - 19:30 Виступ музичного гурту (барабани, гітара) (Сектор Z)

Сектор Comics-зона

11:00 - 20:30 Тематичний маркет Comicsmania

11:30 - 13:30 Дискусії на тему коміксів (Comics-зона)

16:00 - 19:00 Розробка стратегії покращення нашого міста (погляд в майбутнє для всієї сім’ї - як супергерої побудують майбутнє!) (Comics-зона)

13:30 - 18:00 Фіксування та аналіз рис, притаманних нашому супергерою Сумщини (Comics-зона)

18:00 - 19:00 Написання сюжетів для коміксу про супергероя Сумщини

(Comics-зона)

Сектор Super Show Room «SSROOM»

13:00 - 20:00 Аквагрим. Зона перевтілення у супергероїв (Сектор SSROOM)

Сектор Game Place

11:30 - 12:30 Мафія (Game Place)

16:30 - 18:30 Квести для дітей (Game Place)

18:00 - 19:00 Stand-up шоу (Game Place)

Сектор Алея художників

11:30 - 19:00 Робота художників, які пишуть картини на згадку про фестиваль

17:00 - 18:30 Виставка малюнків «Супергерої Сумщини»

18:30 - 19:00 Визначення переможців фотоконкурсу #суперсумщина2019

Сектор Сумщина туристична

11:00 - 19:00 Туристична локація відділу промоції та туризму Сумської ОДА

11:00 - 19:00 Наметове містечко

11:30 - 13:00 Спортивне орієнтування

14:00 - 18:30 Катання всіх охочих на байдарках (річка біля харківського мосту)

Сектор B-tone

11:00 - 19:00 Виставка спортивного обладнання (Сектор B-tone)

11:30 - 11:45 Майстер-клас з гирьового спорту від Президента асоціації гирьового спорту Сумщини (встановлення рекорду України) (Сектор B-tone)

11:50 - 12:00 Майстер-клас із сайклу

(Сектор B-tone)

12:00 - 12:10 Майстер-клас з боксу (Сектор B-tone)

12:15 - 12:30 Майстер-клас з кроссфіту (разом з Президентом федерації з функціонального багатоборства) (Сектор B-tone)

12:30 - 13:00 Тренування з зіркою (разом з директором спортивного клубу B-tone) (Сектор B-tone)

11:30 - 20:30 Фото-зона Шоу-шар Бітонія

Сектор Learn

11:30 - 17:00 Buzz-club ігрова англійська для дітей (Сектор Learn)

(Сектор Т 3)

11:30 - 11:40 Active time - майстер-клас із сучасних танців (Сектор Т 3)

13:00 - 14:00 Active time -майстер-клас з йоги від B-tone (Сектор Т 3)

15:00 - 15:20 Active time - майстер-клас із сучасних танців (Сектор Т 3)

16:00 - 18:00 Лазертаг (Сектор Т 3)

Сектор Альтанка

17:00 - 17:30 Майстер-клас із зумби (Сектор Альтанка)

19:00-19:30 Виступи танцівників (Сектор Альтанка)

Сектор Театральна площа

19:00 - 21:00 Ансамбль із живих статуй Artel-myth (Сектор Театральна площа)

20:30 - 21:00 Ходулісти Artel-myth (Сектор Театральна площа)

19:00 - 21:00 Дитяча зона аніматорів (Сектор Театральна площа)

19:00 - 20:00 Ростові ляльки (Сектор Театральна площа)

Локація «Театр їм. Щепкіна»

Сектор Band

19:00 - 22:00 Концерт одних із кращих гуртів Сумщини (Сектор Band)

21:30 -21:40 Fire-show (Сектор Band)

22:00 - 00:00 перегляд фільму під відкритим небом (Сектор Band)

Сектор F

18:00 - 00:00 Фудкорт, релакс-зона (Сектор F)

Локація вул. Соборна

12:00 - 19:00 Ярмарка хенд-мейд Market place

16:00 - 16:30 Active time - майстер-клас із сучасних танців

Програма заходу - локація «Цукр»

Сектор А

11:30 - 13:30 Майстер-клас з малювання (сектор А)

14:30 - 16:00 Майстер-клас з малювання (сектор А)

Сектор B

11:30 - 13:30 Майстер-клас з малювання (розфарбовки)(сектор В)

13:30 - 14:30 Майстер-клас з малювання (розфарбовки)(сектор В)

16:00 - 17:30 Майстер-клас з малювання різнокольоровим піском (Сектор В)

Сектор C

11:30-12:30 Майстер-клас з малювання в стилі коміксів (Сектор C)

16:00 - 17:30 Майстер-клас з малювання в стилі коміксів (Сектор C)

Сектор D

11:30 - 12:30 Майстер-клас з малювання (Сектор D)

12:30-13:30 Майстер-клас з тематичного хенд-мейду (Сектор D)

12:30-13:30 Майстер-клас з тематичного хенд-мейду (Сектор D)

Сектор M 1

11:30 - 12:00 Виступ музичного ансамблю Гомора&Небула (музичний інструмент - домра)

12:00 - 12:30 Виступ музичного ансамблю Дедпул&Супермен (музичний інструмент -)

12:30 - 13:00 Виступ музичного ансамблю Жінка кішка&Червона відьма&Темний Фенікс&Черна вдова (музичний інструмент - гітара)

14:00 - 14:30 Музичний виступ

14:30 - 15:00 Музичний виступ

17:00 -17:30 Музичний виступ

Сектор T 1 (дорога от сахара к фонтану)

15:00 - 16:00 Active time - майстер-клас сучасних танців

16:00 - 17:00 Active time - майстер-клас із зумби

17:00 - 18:00 Квести для молоді

Сектор T 2 (возле фонтана)

12:30 - 13:30 Active time - майстер-клас з хіп-хопу (діти 3-7 років) (Сектор T 2)

13:30 - 14:00 Active time - майстер-клас з черлідингу (Сектор T 2)

14:00 - 14:30 Active time - майстер-клас з бальних танців (Сектор T 2)

Сектор АРТ

14:00 - 16:00 Арт-зона для творчості дітей

Сектор S 2

16:00 - 17:00 Мас-реслінг

16:00 - 17:00 Гра Сумо

Програма заходу - локація «Дитячий парк «Казка»

11:00 - 11:30 Відкриття Фестивалю

11:00 - 19:00 Комікс зона Marvel&DC

11:00 - 16:00 Алея художників

11:00 - 20:00 Фотозона

11:00 - 20:00 Super Show ROOM SS

(аквагрим)

11:30 - 12:30 Майстер-класи з тематичного хендмейду та малювання

11:30 - 13:30 Квести для дітей

12:00 - 18:00 Арт-зона для творчості дітей

16:00 - 17:00 Музичний виступ

17:00 - 17:30 Active time - майстер-клас з хіп-хопу

17:30 - 18:00 Active time - майстер-клас з джаз-фанку

18:00 - 18:30 Active time - майстер-клас із зумби

18:30 - 19:00 Музичний виступ

19:00 - 20:00 Розважальна програма для дітей від дитячого розважального комплексу Халабуда

19:00- 19:15 Ходулісти

Фестиваль проводиться за рахунок фінансування Сумської обласної державної адміністрації, Сумської міської ради. А також залучається партнерська підтримка. Фестиваль проводиться для дітей, молоді, їх батьків та всіх бажаючих відвідати заходи фестивалю (безкоштовно).

Досуг Фестиваль
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