Роменчанка отметила 100-летний юбилей

Юбилярша родилась в 1919 в с.Малые Бубны Роменского района. Вместе с мужем пришлось пережить страшные будни Второй мировой войны, голодные послевоенные годы. После войны более 20 лет работала лаборантом в контрольно семенной лаборатории.
По случаю важного юбилея к юбилярше пришли городской голова Сергей Салатун и депутат городского совета, начальник УСЗН Ярослав Панченко, которые поздравили Раису Викторовну цветами и подарками.
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