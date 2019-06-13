Роменчанка отметила 100-летний юбилей Сегодня, 4 июля, в Ромнах отмечает свой столетний юбилей Постоенко Раиса Викторовна.

Юбилярша родилась в 1919 в с.Малые Бубны Роменского района. Вместе с мужем пришлось пережить страшные будни Второй мировой войны, голодные послевоенные годы. После войны более 20 лет работала лаборантом в контрольно семенной лаборатории.

По случаю важного юбилея к юбилярше пришли городской голова Сергей Салатун и депутат городского совета, начальник УСЗН Ярослав Панченко, которые поздравили Раису Викторовну цветами и подарками.