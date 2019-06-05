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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26239

На Сумщине уже работают представители ОБСЕ, которые будут наблюдать за ходом выборов

Временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик встретилась с долгосрочными наблюдателями Бюро по демократическим институтам и правам человека миссии наблюдения за выборами ОБСЕ Тиной Лунд (Швеция) и Алексом Даниловичем (Канада) и рассказала об организации подготовки и проведения парламентских выборов на Сумщине.

Ирина Купрейчик сообщила представителям ОБСЕ о готовности области к проведению парламентских выборов: «На территории Сумской области образовано 6 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины. Первые заседания окружные избирательные комиссии провели вовремя и получили статус юридического лица. Все окружные избирательные комиссии обеспечены помещениями для работы, средствами связи, оборудованием и другим инвентарем».

ЦИК и Международным фондом избирательных систем в Украине совместно с облгосадминистрацией и с привлечением соответствующих тренеров проведены обучение членов окружных избирательных комиссий 25 и 27 июня в Сумах и Глухове. Участников ознакомили с организацией работы окружной избирательной комиссии, особенностями избирательной документации, механизмом образования участковых избирательных комиссий и пр. Обучение членов участковых избирательных комиссий запланировано на 10-12 июня в городах Ромны, Глухов, Сумы, Середина-Буда, Шостка, Лебедин, Ахтырка.

Справка: По состоянию на 3 июля 2019 года органами ведения Государственного реестра избирателей Сумской области прорабатываются внесенные представления и вносятся сведения в персональные данные реестра избирателей. С целью формирования предварительных списков избирателей полностью выполнено поручение Службы распорядителя реестра по привязке домов к избирательным участкам.

Изготовление предварительных списков избирателей и именных приглашений состоится 7 и 8 июля, а передача одного экземпляра предварительных списков избирателей и именных приглашений участковых избирательных комиссий - 8 и 9 июля 2019 года.

Отделами ведения Государственного реестра избирателей области продолжается работа по рассмотрению обращений избирателей. По состоянию на 3 июля 2019 года в отделы ведения Государственного реестра избирателей обратилось 1026 избирателей, из которых 394 обращения по вопросам включения, внесении изменений и проверки персональных данных в Реестре, 632 обращений - по временной смене места голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины без изменения избирательного адреса.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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