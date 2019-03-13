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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20184

На Сумщине началась автономизация заведений вторичного и третичного уровня медицины

Как сообщили в управлении здравоохранения облгосадминистрации, принято решение сессий местных советов об автономизации 27 заведений вторичного уровня из 29 (93%) и 19 третичного уровня из 20 (95%).

Не состоялась сессия местного совета по преобразованию Глуховской центральной районной больницы в коммунальное некоммерческое предприятие. Затруднились по поводу автономизации 2 стоматологические поликлиники (областная клиническая и Роменская районная).

По оперативным данным в системе eHealth зарегистрировано 21 заведение вторичного уровня из 29 (72,4%) и 18 врачей.

Для улучшения материально-технической базы учреждения вторички обеспечиваются медицинским оборудованием. В частности, для Роменской ЦРБ из районного бюджета выделено 148 тыс. грн. А из городского бюджета для травматологического отделения - 60 тыс. грн, родильного - 126 тыс. грн, поликлиники - 31 тыс. грн, для капитального ремонта лифта - 250 тыс. грн.

Продолжается капитальный ремонт поликлиники Роменской ЦРБ. Для этих целей из городского бюджета выделено 466 тыс. В женскую консультацию Роменской ЦРБ приобретены электрохирургический высокочастотный аппарат для лечения патологий, а в операционный блок родильного отделения закуплены современные мебель.

Напоминаем, что недавно в рентгендиагностическое отделение Тростянецкой городской больницы была осуществлена закупка нового рентген-аппарата итальянского производства за средства областного бюджета и Тростянецкого городского бюджета, стоимость которого составила около 4 млн грн.

В Конотопскую городскую больницу приобретено для оказания первичной медицинской помощи автоматический гематологический анализатор Rayto RT-7600 на сумму почти 200 тыс. грн за счет Национальной службы здоровья Украины. Получила больница и системную ультразвуковую диагностическую систему E-Cude i7 на сумму 1,187 млн грн за средства местного бюджета.

Для улучшения материально-технической базы Великописаревской центральной районной больницы выделены дополнительные средства Великописаревским поселковым советом в сумме 50,4 тыс. грн и Добрянским сельским советом в сумме 55,9 тыс. грн. Также приобретено в больницу 2 тонометра для пункта неотложной помощи на сумму 1000 грн. Проведена замена окон в физиотерапевтическом кабинете на сумму 15 000 грн.

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