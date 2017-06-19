В Сумах построят частный сквер В Сумах на ул. Заливной началось строительство сквера.

Как сообщил главный архитектор Сум Андрей Кривцов, сквер, который строится за частные средства, будет расположен между ул. Заливная и р. Псел недалеко от моста Харитоненко (с ул. Героев крут на ул. Харитоненко).