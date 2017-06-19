Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:13182

В Сумах построят частный сквер

В Сумах на ул. Заливной началось строительство сквера.

Как сообщил главный архитектор Сум Андрей Кривцов, сквер, который строится за частные средства, будет расположен между ул. Заливная и р. Псел недалеко от моста Харитоненко (с ул. Героев крут на ул. Харитоненко).

Общество Сквер
view counter

По тематике

13.12.2017 12:38

Сквер на перекрестке Лушпы – Харьковской могут завершить в следующем году

Получила ответ городских властей онлацн-петиция «Сквер на перекрестке Лушпы – Харьковской»....

30.11.2017 14:02

В Сумах предлагают сделать сквер Степана Бандеры

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Сквер Степана Бандеры»...

До Нового года в Сумах обещают упорядочить еще один сквер
29.11.2017 10:17

До Нового года в Сумах обещают упорядочить еще один сквер

В Сумах завершают строительство сквера по улице Екатерины Зеленко....

В Сумах появится сквер Счастья?
26.06.2017 10:21

В Сумах появится сквер Счастья?

Мэр Сум предложил назвать обновленный сквер возле МакДональдса сквером Счастья....

Ко Дню города в центре Сум разобьют новый сквер
19.06.2017 17:40

Ко Дню города в центре Сум разобьют новый сквер

На прошлой неделе в Сумах возле «МакДональдса» начались работы по капитальному ремонту сквера....

Новости

В Сумах построят частный сквер
Сегодня 15:13
Сумские таможенники нашли у проводника поезда контрабандную печень трески
Сегодня 14:40
Роменчанка отметила 100-летний юбилей
Сегодня 14:19
У Сумах пройде фестиваль супергероїв
Сегодня 14:11
Чтобы спасти от вырезания тысячу коров на Сумщине, нужно отремонтировать дорогу
Сегодня 13:59
Сумские власти не будут отменять вторую смену в школах
Сегодня 13:28
Сумские экологи заинтересовались пожарами на мусорных полигонах области
Сегодня 13:20
Подозреваемых по делу Семенихина стали вызывать на полиграф
Сегодня 13:18
В сумских евродворах ищут самый высокий чертополох
Сегодня 13:03
В Ромны приедут обладатели золотого мяча. Сразу двое
Сегодня 12:39
В Сумах заработала первая сумская медиатека
Сегодня 12:11
На Сумщине будут судить бандитов, убивших 77-летнего роменского врача
Сегодня 11:49
view counter
view counter

Статьи

Нові послуги – новий підхід до їх надання
Вчера 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
Вчера 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
01.07.2019 18:41
Ювілейна «Стара Фортеця»
01.07.2019 15:58
Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)
27.06.2019 13:38
Сохраните свое сердце
27.06.2019 10:04
Нова модель адміністративно-територіального устрою Сумської області: проект Мінрегіону України
26.06.2019 20:46
Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ®
26.06.2019 18:33
Молодий і самостійний. Що ми знаємо про кандидата Олексія Оскера?
26.06.2019 17:14
Могриця збирає небайдужих до краси та природи
26.06.2019 16:01
Куточок покупця: як отримати грошову винагороду від супермаркету
25.06.2019 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Та еще парочка» Джонатан Левин (США, 2019)
«Та еще парочка» Джонатан Левин (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 17:00 19:30 22:00
«Проклятие Аннабель 3 » Гари Доберман (США, 2019)
«Проклятие Аннабель 3 » Гари Доберман (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Yesterday» Дэнни Бойл (Великобритания, 2019)
«Yesterday» Дэнни Бойл (Великобритания, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн. 18:30—55 грн.
«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
Кино Космос
12:30—45 грн. 16:35—50 грн.
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
Кино Дружба
20-25 - 70 грн.
 
"Где я останусь" Дж. Кловера
Театр Театр им. М.С.Щепкина
18.30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.