В Сумах построят частный сквер

Как сообщил главный архитектор Сум Андрей Кривцов, сквер, который строится за частные средства, будет расположен между ул. Заливная и р. Псел недалеко от моста Харитоненко (с ул. Героев крут на ул. Харитоненко).
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На прошлой неделе в Сумах возле «МакДональдса» начались работы по капитальному ремонту сквера....